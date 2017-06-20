Сенат США устанавливает, нужно ли было его одобрение для использования силы в Сирии

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Вашингтон, 20 июня. Комитет сената США по иностранным делам предложил установить, было ли необходимо одобрение конгресса для использования военной силы в ходе последних инцидентов в Сирии. Об этом сообщает председатель этого комитета, республиканский сенатор Боб Коркер.

Комитет уже начала рассмотрение законодательства, касающегося военных действий США в Сирии, Афганистане, Ираке, Сомали, Ливии и Йемене против террористических группировок «Исламское государство»* (ИГ*) и «Аль-Каида» (обе запрещена в России).

Напомним, что длительные военные операции должны проводиться главой США лишь с разрешения конгресса, однако единичные операции президент может осуществлять единолично.

«Я всегда полагал, что для конгресса важно выполнять свою конституционную роль в части авторизации использования силы», заявил Коркер.

* Организация запрещена на территории РФ.