Прокуратура пока не нашла признаки теракта в инциденте в центре Брюсселя

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Брюссель, 20 июня. Федеральная прокуратура Бельгии не классифицирует инцидент, произошедший в Брюсселе как террористическую атаку.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в ведомстве. Ранее в центре столицы правоохранительные органы арестовали человека с взрывчаткой. Как добавили в прокуратуре, происшествие на Центральном вокзале Брюсселя рано квалифицировать как теракт. Также в структуре подтвердили арест подозреваемого.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в подготовке теракта на вокзале Брюсселя был ранен полицией. Полиция нейтрализовала человека с поясом смертника на вокзале Брюсселя.