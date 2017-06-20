Лавров заявил о необходимости бороться с нездоровыми тенденциями в исламе

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Москва, 20 июня. Необходимо объединиться и нейтрализовать нездоровые тенденции внутри ислама для борьбы с терроризмом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, все мусульманские страны должны начать действовать вместе, чтобы противостоять этому злу.

По словам Лаврова, нездоровые тенденции внутри ислама, проявляющиеся, в частности, в Сирии должны быть нейтрализованы.

«Все должны объединиться для борьбы с терроризмом, в том числе все мусульманские страны», – заявил российский министр.

Он подчеркнул, что недавние осложнения в ряде мусульманских стран вызывают озабоченность у России.