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Политика
МИД Франции перечислил точки соприкосновения с РФ по сирийскому урегулированию
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МИД Франции перечислил точки соприкосновения с РФ по сирийскому урегулированию

23:14  20 Июня 2017
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МИД Франции перечислил точки соприкосновения с РФ по сирийскому урегулированию

Москва, 20 июня. Париж и Москва имеют общие точки соприкосновения в том, что касается анализа сирийского кризиса.

Об этом рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам политика, обе страны намерены бороться с террористическими группировками ИГИЛ* и «Аль-Каида», запрещенными во многих странах, в том числе и в РФ.

Также по словам Ле Дриана, Москва и Париж сходятся во мнении, что необходимо сохранить территориальную целостность Сирии. Власти видят необходимость борьбы с химическим оружием, а также признают потребность населения в гуманитарной помощи.

По мнению Ле Дриана, совместная работа по урегулированию кризиса в САР должна проходить в доверительной обстановке. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #лавров
Алия Садыкова
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