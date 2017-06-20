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Политика
Лавров: 2018-й может стать годом французского языка и литературы в России
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Лавров: 2018-й может стать годом французского языка и литературы в России

23:02  20 Июня 2017
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Лавров: 2018-й может стать годом французского языка и литературы в России

Москва, 20 июня. Россия и Франция обсуждают проведение перекрестного года русского и французского языков и литературы в 2018 году.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом. Он отметил, что в этом году проходит перекрестный год российско-французского культурного туризма. Следующий год могут посвятить языку и литературе. Министр подчеркнул важность таких мероприятий для развития отношений двух стран.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Франция понимают, как восстановить мир в Сирии. 

#лавров
Алия Садыкова
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