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Происшествия
Подозреваемый в подготовке теракта на вокзале Брюсселя был ранен полицией
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Подозреваемый в подготовке теракта на вокзале Брюсселя был ранен полицией

22:51  20 Июня 2017  /обновлено: 22:52  20 Июня 2017
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Подозреваемый в подготовке теракта на вокзале на вокзале Брюсселя был ранен полицией

Брюссель, 20 июня. Подозреваемый в подготовке теракта на вокзале бельгийской столицы получил тяжелое ранение во время задержания. Об этом сообщает телеканал РТБФ.

Как сообщается, полиции удалось нейтрализовать мужчину, у которого, предположительно был пояс со взрывчаткой. Других пострадавших в ходе операции нет.

В результате инцидента в Брюсселе полностью прекращено движение поездов на двух ветках метро, эвакуирован центральный вокзал и центр города.

Очевидцы возле вокзала слышали звуки, похожие на выстрелы или взрывы.

#бельгия #полиция
Антон Зарубин
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