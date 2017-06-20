Подозреваемый в подготовке теракта на вокзале Брюсселя был ранен полицией
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Брюссель, 20 июня. Подозреваемый в подготовке теракта на вокзале бельгийской столицы получил тяжелое ранение во время задержания. Об этом сообщает телеканал РТБФ.
Как сообщается, полиции удалось нейтрализовать мужчину, у которого, предположительно был пояс со взрывчаткой. Других пострадавших в ходе операции нет.
В результате инцидента в Брюсселе полностью прекращено движение поездов на двух ветках метро, эвакуирован центральный вокзал и центр города.
Очевидцы возле вокзала слышали звуки, похожие на выстрелы или взрывы.
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