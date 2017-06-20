Лавров: Запад обвиняет во всем Россию, словно «бабушки на лавочке»

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Москва, 20 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил обвинения Запада в адрес Москвы с историями бабушек, сидящих на лавочке у подъезда.

На встрече со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом он отметил, что иногда вину за то или иное развитие событий в разных регионах мира пытаются переложить на Россию. В пример Лавров привел ситуацию на Украине: президент Украины Петр Порошенко не может выполнить свои обязательства по Минским договоренностям — санкции против России.

Так же обстоят дела и в Сирии: в сложных процессах обвиняют только Москву и режим Башара Асада. Лавров подчеркнул: все, что не нравится американским конгрессменам, автоматически приписывается России. В связи с этим министр вспомнил русскую традицию. «Когда идешь домой, там бабушки сидят на лавочке и рассказывают друг другу истории. Так что мы привыкшие», — резюмировал он.