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Политика
Лавров: Россия заинтересована в сотрудничестве с ЕврАзЭС
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Лавров: Россия заинтересована в сотрудничестве с ЕврАзЭС

22:41  20 Июня 2017
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Лавров: Россия заинтересована в сотрудничестве с ЕврАзЭС

Москва, 20 июня. Москва ждет ответа Еврокомиссии на предложения по налаживанию диалога с Евразийским экономическим союзом. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Лавров напомнил, что РФ заинтересована в восстановлении отношений с ЕврАзЭС. Он добавил, что Москва привержена инициативам переданным председателю ЕврАзЭС Жан-Клоду Юнкеру президентом РФ Владимиром Путиным год назад на ПМЭФ. «Ожидаем ответа на эти предложения», — подчеркнул Лавров.

#лавров
Алия Садыкова
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