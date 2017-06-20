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Происшествия
Полиция провела эвакуацию центрального вокзала в Брюсселе из-за угрозы теракта
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Полиция провела эвакуацию центрального вокзала в Брюсселе из-за угрозы теракта

22:37  20 Июня 2017  /обновлено: 22:55  20 Июня 2017
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Полиция провела эвакуацию центрального вокзала в Брюсселе из-за угрозы теракта

Брюссель, 20 июня. В Брюсселе была проведена эвакуация Центрального вокзала, а также центральной площади города. По словам очевидцев, они слышали звук взрыва.

Как рассказали очевидцы, они услышали звук выстрела или взрыва на вокзале. Вскоре полиция провела эвакуацию Центрального вокзала, а также центральной площади и прилегающей к ней улице.

По данным полиции, подозреваемый в подготовке теракта был нейтрализован. Правоохранительные органы сообщили, что у него при себе был пояс со взрывчаткой.

#брюссель
Антон Зарубин
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