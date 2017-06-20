Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Украина отказалась обсуждать реинтеграцию Донбасса на заседании Контактной группы
Triangle Created with Sketch.

Украина отказалась обсуждать реинтеграцию Донбасса на заседании Контактной группы

22:32  20 Июня 2017
180

Украина отказалась обсуждать реинтеграцию Донбасса на заседании Контактной группы

Киев, 20 июня. Реинтеграция Донбасса не будет обсуждаться украинской стороной на заседании Контактной группы в Минске, несмотря на  сделанное ранее заявление представителем президента Украины в Раде Ириной Луценко. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирина Геращенко.

Как заявила Геращенко, проект реинтеграции Донбасса будет обсуждаться на Совете национальной безопасности и обороны, а потом на «минской платформе», где в обсуждении проекта примут участие всех фракций рады, кроме «Самопопощи».

«В Минске он обсуждаться не будет», – подчеркнула она.

Напомним, что на прошлой неделе украинские президент Петр Порошенко заявил, что отдал поручение разработать проект реинтеграции Донбасса на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.

 

#донбасс #геращенко
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть