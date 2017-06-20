Украина отказалась обсуждать реинтеграцию Донбасса на заседании Контактной группы

В Избранное

Скопировать

Киев, 20 июня. Реинтеграция Донбасса не будет обсуждаться украинской стороной на заседании Контактной группы в Минске, несмотря на сделанное ранее заявление представителем президента Украины в Раде Ириной Луценко. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирина Геращенко.

Как заявила Геращенко, проект реинтеграции Донбасса будет обсуждаться на Совете национальной безопасности и обороны, а потом на «минской платформе», где в обсуждении проекта примут участие всех фракций рады, кроме «Самопопощи».

«В Минске он обсуждаться не будет», – подчеркнула она.

Напомним, что на прошлой неделе украинские президент Петр Порошенко заявил, что отдал поручение разработать проект реинтеграции Донбасса на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.