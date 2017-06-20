США не против, если РФ и Украина найдут новый путь решения кризиса в Донбассе

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Вашингтон, 20 июня. Вашингтон не будет против, если Россия и Украина договорятся решать вопросы по каналам, не связанным с минскими договоренностями.

Об этом рассказала официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт. При этом Науэрт подчеркнула, что США хотят, чтобы «они продвигались вперед в рамках Минска сейчас». Она также добавила, что в рамках минских переговоров «получается очень мало».

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал план по выстраиванию конструктивных отношений Вашингтона с Москвой.