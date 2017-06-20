Ле Дриан: Приказы о терактах во Франции отдавались из «столицы» ИГ Ракки

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Москва, 20 июня. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что приказы о терактах на территории государства отдавались из «столицы» запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* — города Ракка.

Об этом он рассказал по итогам совещания с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава МИД Франции уточнил, что сейчас идут бои за Мосул и Ракку. По его словам, Париж уделяет большое внимание взятию Ракки, так как именно из этого населенного пункта были отданы приказы для организации терактов на французской территории.

* Организация запрещена на территории РФ.