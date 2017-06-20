МИД Франции: Париж намерен бороться с терроризмом в САР вместе с Москвой

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Москва, 20 июня. Франция намерена бороться с терроризмом совместными усилиями с Россией. Об этом рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве политик отметил, что общим врагом для Москвы и Парижа являются террористические группировки. По словам Ле Дриана, экстремисты собираются использовать сирийскую территорию для организации терактов на территориях других государств. Также министр подчеркнул, что ни Россия, ни Франция не заинтересованы в том, чтобы терроризм развивался на сирийской земле.

Он уточнил, что обе страны хотят завершения гражданской войны.