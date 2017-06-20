Водитель грузовика пытался раздавить группу детей в Бельгии

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Брюссель, 20 июня. Психически неуравновешенный гражданин Германии пытался задавить группу детей, устроивших пикник в бельгийском парке.

По данным полиции, инцидент произошел на территории военного лагеря Эльзенборн, где несколько десятков школьников решили сделать небольшой пикник, в этот момент водитель грузовика направил машину прямиком на место их привала.

Детей спасла реакция учителя, который немедленно отвел детей в недоступное для автомобиля место.

Автомобилиста задержали военные, которые проходят службу на полигоне. В настоящее время водитель находится в психиатрической лечебнице. В результате инцидента никто не пострадал.