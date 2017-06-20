Лавров прокомментировал новые санкции США против России

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Москва, 20 июня. Министр иностранных дел России прокомментировал новые антироссийские санкции США. По его словам, Белый дом принимает их на ровном месте, и подобная инициатива никак не улучшает отношения между Вашингтоном и Москвой. Он добавил, что «русофобская одержимость в США переходить все грани»

Об этом Лавров заявил по итогам переговоров со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Лавров подчеркнул, что Белый дом принимает санкции против России безо всякого повода. При этом руководство Евросоюза продолжает поддерживать политику США.

«К сожалению, наши коллеги в Евросоюзе, я на эту тему говорил, спрятались за такую лукавую формулу: санкции будут сняты, как только Россия выполнит минские договоренности. Мы приглашаем наших друзей в Евросоюзе почитать еще раз минские договоренности, там достаточно понятно, кто и что должен делать и в какой последовательности», – напомнил Лавров.

По словам Лаврова, новые санкции демонстрируют «русофобскую одержимость» американского руководства, которая переходит все грани.