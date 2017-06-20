МИД Франции заявил о поддержке территориальной целостности Сирии

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Париж, 20 июня. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Москва и Париж поддерживают территориальную целостность Сирии.

По словам французского министра, Париж готов вести борьбу с «Аль-Каидой» и ИГ* (обе группировки запрещены в России). Кроме того, Дриан подтвердил, что Франция считает необходимым сохранить территориальную целостность Сирии.

Глава МИД Франции добавил, что необходимо найти политическое решение сирийского кризиса, которые позволило бы сохранить территориальную целостность Сирии и организовало бы жизнеспособный переходный процесс.

* Организация запрещена на территории РФ.