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Политика
МИД Франции заявил о поддержке территориальной целостности Сирии
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МИД Франции заявил о поддержке территориальной целостности Сирии

21:48  20 Июня 2017  /обновлено: 22:10  20 Июня 2017
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МИД Франции заявил о поддержке территориальной целостности Сирии

Париж, 20 июня. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Москва и Париж поддерживают территориальную целостность Сирии.

По словам французского министра, Париж готов вести борьбу с «Аль-Каидой» и ИГ* (обе группировки запрещены в России). Кроме того, Дриан подтвердил, что Франция считает необходимым сохранить территориальную целостность Сирии.

Глава МИД Франции добавил, что необходимо найти политическое решение сирийского кризиса, которые позволило бы сохранить территориальную целостность Сирии и организовало бы жизнеспособный переходный процесс.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #дриан
Антон Зарубин
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