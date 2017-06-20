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Политика
Глава МИД Франции заявил, что Дамаск не выполняет взятые на себя обязательства
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Глава МИД Франции заявил, что Дамаск не выполняет взятые на себя обязательства

22:01  20 Июня 2017
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Глава МИД Франции заявил, что Дамаск не выполняет взятые на себя обязательства

Москва, 20 июня. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что власти Сирии не выполняют взятые на себя обязательства, в том числе по уничтожению химического оружия. Об этом он заявил по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«В том, что касается этого хаоса в Сирии, продолжается распространение химического оружия, Дамаск не выполняет взятые на себя обязательства. Это, считаю, является новой угрозой для всего мира», — сказал Ле Дриан.

Напомним, 4 апреля в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб произошла атака с применением химоружия, в результате которой погибли 80 человек. Сирийская оппозиция возложила ответственность за атаку на власти Сирии, которые отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

#сирия #франция
Алексей Громов
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