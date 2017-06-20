Лавров пообещал обсудить недавние удары ВВС США по САА с Тиллерсоном

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Москва, 20 июня. Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не хотел бы, чтобы удары ВВС США по сирийским ВС подорвали усилия по борьбе с терроризмом в САР. Он пообещал в ближайшее время обсудить этот вопрос с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Об этом Лавров заявил по итогам переговоров со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

«Я не хочу делать предположений, что эти инциденты с ударами по проправительственным силам отражают стремление подорвать эффективность антитеррористических усилий», – заявил Лавров.

Лавров вспомнил, что еще во время его работы вместе с предыдущим госсекретарем США Джоном Керри, у него создалось впечатление, что террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) «вольно или невольно» выводилась американскими партнерами из-под ударов.

«Я обязательно поставлю этот вопрос перед Рексом Тиллерсоном в самое ближайшее время, я надеюсь», – подчеркнул Лавров.