Лавров: Россия заинтересована в нормализации отношений с ЕС

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Москва, 20 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. По итогам переговоров, глава МИД РФ заявил, что Россия заинтересована в нормализации отношений с ЕС, передает RT.

«Мы заинтересованы в том, чтобы они отношения с ЕС вернулись на путь нормального развития», — сказал Лавров.

В ходе переговоров стороны также обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также на урегулировании кризисов на Украине и в Сирии.