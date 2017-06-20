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Политика
Лавров: Россия заинтересована в нормализации отношений с ЕС
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Лавров: Россия заинтересована в нормализации отношений с ЕС

21:38  20 Июня 2017
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Лавров: Россия заинтересована в нормализации отношений с ЕС

Москва, 20 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. По итогам переговоров, глава МИД РФ заявил, что Россия заинтересована в нормализации отношений с ЕС, передает RT.

«Мы заинтересованы в том, чтобы они отношения с ЕС вернулись на путь нормального развития», — сказал Лавров.

В ходе переговоров стороны также обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также на урегулировании кризисов на Украине и в Сирии.

#россия #лавров #франция
Алексей Громов
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