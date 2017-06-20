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Москва, 20 июня. Россия все еще ждет объяснений от США по сбитому в Сирии самолету ВС САР. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Есть механизм, который сейчас действительно приостановлен после того, что сделали США, сбив самолет. Мы, как вы знаете, по линии министерства обороны запросили разъяснений подробных. Ожидаем, что это будет сделано», — сообщил глава российской дипломатии.

Напомним, силы международной коалиции во главе с США ранее сбили сирийский военный самолет Су-22 в провинции Ракка. Официальный Дамаск утверждает, что истребитель ВВС САР выполнял задание против запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»*. После этого Минобороны РФ объявило о прекращении взаимодействия с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

* Организация запрещена на территории РФ.