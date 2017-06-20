Лавров рассказал, когда удастся добиться полного размежевания сил в Сирии

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Москва, 20 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если удастся реализовать инициативу по зонам деэскалации в Сирии, то на территории САР впервые произойдет полное размежевание воюющих сил. Об этом Лавров заявил по итогам переговоров со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Российский министр подчеркнул, что усилия, которые предпринимают Россия, Турция и Иран, ставят своей целью полное прекращение боевых действий между правительством и вооруженной оппозицией, отмежевавшейся от террористов.

Лавров подчеркнул, что если эта инициатива будет реализована, то впервые за всю историю сирийского кризиса произойдет размежевание между оппозицией и террористами.