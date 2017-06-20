Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Лавров рассказал, когда удастся добиться полного размежевания сил в Сирии
Triangle Created with Sketch.

Лавров рассказал, когда удастся добиться полного размежевания сил в Сирии

21:35  20 Июня 2017  /обновлено: 22:01  20 Июня 2017
186

Лавров рассказал, когда удастся добиться полного размежевания сил в Сирии

Москва, 20 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если удастся реализовать инициативу по зонам деэскалации в Сирии, то на территории САР впервые произойдет полное размежевание воюющих сил. Об этом Лавров заявил по итогам переговоров со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Российский министр подчеркнул, что  усилия, которые предпринимают Россия, Турция и Иран, ставят своей целью полное прекращение боевых действий между правительством и вооруженной оппозицией, отмежевавшейся от террористов.

Лавров подчеркнул, что если эта инициатива будет реализована, то впервые за всю историю сирийского кризиса произойдет размежевание между оппозицией и террористами.

 

#сирия #лавров
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть