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Сирия, 20 июня. Курды арестовали 10 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ*, на западе Ракки. САА и союзники понесли потери в живой силе к востоку от Даръа. Боевики ИГ* уничтожили три военных автомобиля РПК к западу от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: потеряли два танка в районе вершины Аль-Даква в юго-восточной части провинции Дамаск; задержали 25 бойцов SDF**** и YPG в районе шоссе Африн — Алеппо; понесли потери в живой силе к востоку от Даръа; обнаружили «джихад-мобиль» ИГ на одной из улиц деревни Аль-Хиссо на востоке провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ): открыло огонь по населенному пункту Аль-Масудия на востоке провинции Хомс; уничтожило три военных автомобиля РПК к западу от Ракки.

Сирийская свободная армия** (ССА): подверглась обстрелу со стороны САА на окраине населенного пункта Хайян в северной части Алеппо; открыла огонь по опорным пунктам союзников армии САР вблизи населенного пункта Хирбет Газале на севере от Даръа; захватила танк САА вблизи военной базы ПВО в Даръа.

Курды: арестовали 10 человек, обвиненных в связях с ИГИЛ, на западе Ракки.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по городу Аль-Басира к юго-востоку от Дейр эз-Зора, погибли мирные граждане.

Провинция Дамаск

Оппозиционные СМИ заявляют, что в боях за освобожденный сегодня город Бир Аль-Кассаб радикалы Сирийской свободной армии (САА) уничтожили два танка проасадовских отрядов возле вершины Аль-Даква в юго-восточной части провинции Дамаск.

Союзные армии САР отряды шиитского ополчения тем временем продолжают противостояние с радикалами вооруженной оппозиции в Восточной Гуте Дамаска. Проасадовские бойцы нанесли ракетный удар по позициям боевиков в районе Айн Тарма, передает военный источник в социальной сети Twitter (mtmrdon). Информации о нанесенном исламистам уроне пока не поступало.

Провинция Алеппо

Правительственные войска задержали 25 курдских бойцов в районе шоссе Африн — Алеппо, передает Twitter-канал (AdeebHeaven). Ранее сообщалось, что солдаты Сирийской арабской армии (САА) перекрыли дорогу в Африн, арестовав несколько солдат Отрядов народной самообороны (YPG). Данные события происходят на фоне обострения конфликта между курдскими формированиями и ополчениями шиитов в провинции Ракка, где накануне отмечались вооруженные столкновения.

Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции протурецких боевиков на окраине населенного пункта Хайян в северной части Алеппо. Об этом сообщает информационный портал Shahba Press. Сведения о потерях исламистов не оглашались.

Провинция Хомс

Несколько мирных жителей получили ранения в результате обстрелов населенного пункта Аль-Масудия на востоке провинции Хомс со стороны террористов «Исламского государства»*, передает новостной портал Syria News. Отряды Национальных сил обороны****** (NDF) и ливанской «Хезболлы» продолжают развивать наступление на укрепрайоны радикалов ИГИЛ. Однако после освобождения заповедника Ат-Талила и газового поля Арак боевики ИГ не прекращают предпринимать попыток контрнаступления. Кроме того, как сообщалось ранее, террористы ИГ используют современное американское оружие, что значительно затрудняет продвижение проправительственных войск в регионе.

Провинция Дейр эз-Зор

Авиация западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, провела серию бомбардировок города Аль-Басира, расположенного к юго-востоку от административного центра провинции. Под авиаударами американских военных самолетов погибла женщина, а также несколько человек получили серьезные ранения, сообщает информационное агентство Al Manar News. ВВС западной коалиции регулярно наносят удары по объектам «Исламского государства» в провинции Дейр эз-Зор, однако жертвами воздушных налетов почти ежедневно становятся мирные жители.

Провинция Даръа

Военный источник в социальной сети Twitter (badly_xeroxed) сообщает о том, что в ходе неудачной атаки Сирийской арабской армии (САА) к востоку от столицы региона погибли по меньшей мере шестеро солдат правительственных войск. Кроме того, еще четверо бойцов проасадовских ополчений попали в плен к радикалам Сирийской свободной армии (ССА), передает Twitter-канал (aboasaad1988).

Информационный портал FSA Platform, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает, что исламисты «свободной армии» также провели обстрел опорных пунктов «Хезболлы» и Сирийской арабской армии (САА) на окраине населенного пункта Хирбет Газале к северу от Даръа.

В западной части региона, как сообщает Twitter-канал (saeed_drweesh), боевикам удалось захватить танк Т-72 сирийской армии вблизи военной базы ПВО, которая была освобождена проправительственными отрядами несколькими часами ранее. Официально данная информация подтверждена пока не была.

Провинция Ракка

Согласно данным военного источника в сети Twitter (FarmOops), террористы «Исламского государства» уничтожили три военных автомобиля Рабочей партии Курдистана к западу от Ракки. Тем не менее курдские официальные источники данную информацию пока не подтверждали.

Шесть человек, в числе которых были женщины и дети, погибли в результате разрыва крупнокалиберной мины, заложенной радикалами ИГИЛ, в населенном пункте Аль-Хатуния в западном пригороде Ракки.

В восточных окрестностях Ракки в деревне Маадан курды арестовали 10 человек, подозревающихся в связях с боевиками ИГИЛ и формировании «спящих ячеек», передает информационный портал Al Manar News. Известно, что террористы ИГ, покидая оккупированные районы, оставляют так называемые «спящие ячейки» для того, чтобы вести военные спецоперации на территории противника.

Провинция Хама

Сирийские проправительственные войска в ходе разминирования недавно освобожденной деревни Аль-Хиссо в восточной части провинции Хама обнаружили заминированный автомобиль, оставленный боевиками «Исламского государства» на одной из улиц. Напомним, террористы ИГИЛ спешно покидали деревню под натиском отрядов шиитских ополчений и ударами ВКС РФ.

Между тем работа электростанции Мхарда, находящейся к северу от Хамы, была возобновлена, сообщает новостное агентство Damascus Now. Напомним, электростанция была повреждена в результате ракетного обстрела со стороны боевиков вооруженной оппозиции в первой половине дня.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)