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Сирия, 21 июня. ВВС коалиции сбили беспилотник союзников САР возле поста «Ат-Танф». Радикалы «Тахрир Аш-Шам» открыли огонь по центральной площади Дамаска. Боевики ССА** утратили базы ПВО к западу от Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносили удары по позициям радикалов в кварталах Айн-Тарма и Замалка на северо-востоке Дамаска; атаковали позиции ИГ* близ Ас-Сухны на востоке провинции Хомс; проводили бомбардировки опорных пунктов ССА на окраинах кварталов Даръа Аль-Балад и Тарик Ас-Сад и вблизи деревни Аль-Мзереб в провинции Даръа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли танк в боях с ССА на востоке Дамаска; закрыли дорогу на Африн и арестовали нескольких бойцов YPG к северо-западу от Алеппо; утратили холм Аль-Саилия западнее района Даръа Аль-Балад; перебросили дополнительные силы в Ракку; вели взаимные обстрелы с исламистами в северной части Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): вело бои с союзниками САА вблизи Арака и Ат-Талилы на востоке Хомса; взорвало резервуар для воды на южных окраинах Ракки.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла населенный пункт Бир-Кассаб в восточной части провинции Дамаск; перебросила подкрепление к городу Дарат Изза на севере Алеппо; лишилась двух командиров в городе Аль-Баб к северу от Алеппо; утратила базы ПВО к западу от Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла ряд опорных пунктов в районе Айн Тарма на северо-востоке Дамаска; обстреляла площадь в столице.

Курды: отбили у ИГ склад боеприпасов и рынок Аль-Хол в городе Ракка; захватили деревню Шувайхан к юго-востоку от Ат-Табки; вели работы по разминированию населенного пункта Айд Аль-Кубра в окрестностях Ракки; арестовали 10 человек, подозреваемых в связях с ИГ, в Ракке.

Международная коалиция: сбила беспилотник союзников армии САР близ КПП «Ат-Танф».

Провинция Дамаск

В районе Восточной Гуты на северо-востоке столицы продолжились столкновения между проасадовскими ополченцами-шиитами и боевиками группировок вооруженной оппозиции. Как сообщал военный источник в социальной сети Twitter (maytham956), союзникам армии САР удалось занять ряд укрепленных пунктов у моста Джуд Аль-Каббас в районе Айн Тарма. Бои продолжились и в Джобаре. ВКС РФ и ВВС Сирии интенсифицировали удары по боевикам в кварталах Айн-Тарма и Замалка.

Исламисты коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг бывшей «Джебхат Ан-Нусры»***, в свою очередь, проводили обстрелы в районе столичной площади Аль-Абассин, в результате чего погибли четверо мирных жителей, еще около десяти получили ранения, предавал Twitter-канал (maytham956).

Вновь отмечались стычки между формированиями вооруженной оппозиции «Джейш Аль-Ислам»***** и «Тахрир Аш-Шам». Двое торговцев валютой были задержаны радикалами «Армии ислама» в городе Дума по обвинению в снабжении исламистов «Тахрир Аш-Шам».

В восточной части провинции Дамаск после двухнедельного перерыва возобновились столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и проправительственными отрядами. Как сообщало информагентство Al Masdar News, союзники САА при поддержке ВКС РФ освободили населенный пункт Бир-Кассаб, понеся при этом потери в живой силе и военной технике, передает новостное агентство FSA Platform, подконтрольное вооруженной оппозиции.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки продолжились столкновения между курдами и боевиками «свободной армии», поддерживаемыми Турцией, на севере региона. Фиксировались сражения на окраинах городов Мари, Калджрин, Кафр Хашер и Азаз, а также вблизи населенного пункта Кафр Калбин, где в результате обстрелов курдских отрядов несколько мирных жителей были ранены, сообщал информационный портал Al Manar News.

Радикалы вооруженной оппозиции перебросили подкрепление к городу Дарат Изза для дальнейшей борьбы с Сирийской демократической армией**** (SDF) и курдскими отрядами YPG.

В результате взрыва в штабе «Бригады Султана Мурада» Сирийской свободной армии (ССА) в городе Аль-Баб, предположительно организованном либо курдскими бойцами, либо террористами ИГ, были уничтожены десять боевиков, в том числе два командира ССА, передавал военный источник на Facebook (SyriaTVChannels).

Сирийские войска закрыли дорогу на Африн к северо-западу от Алеппо и арестовали нескольких бойцов-курдов у населенного пункта Нубл Захра, сообщает Twitter-канал (metesohtaoglu). Напряжение между SDF и САА нарастает.

Провинция Хомс

Вновь были отмечены столкновения севернее Хомса. В ответ на агрессию со стороны радикалов вооруженной оппозиции проасадовские отряды провели обстрел укрепрайонов исламистов в окрестностях населенных пунктов Аль-Америя и Айн Иса, сообщал местный Twitter-канал (HomsCenter).

Не прекращались столкновения между ополченцами-шиитами и боевиками ИГ в районе месторождений Арака и заповедника Ат-Талила юго-восточнее Пальмиры. ВВС Сирии и ВКС РФ тем временем продолжали бомбить опорные пункты террористов «Исламского государства»* на окраине города Ас-Сухна на востоке провинции Хомс.

Международная коалиция нанесла удар по беспилотнику проасадовских отрядов недалеко от контрольно-пропускного пункта «Ат-Танф». Об этом сообщил американский телеканал CNN, утверждая, что дрон представлял угрозу для проамериканских боевиков. Напомним, два дня назад коалиционные ВВС сбили сирийский бомбардировщик Су-22 к юго-западу от Ракки. Действия Вашингтона незаконны, поскольку американские войска незаконно находятся на территории Сирии.

Провинция Даръа

После завершения перемирия, установленного 18 июня на 48 часов, противники продолжили военные действия в Даръа. На протяжении дня отряды «Хезболлы» совместно с правительственными подразделениями и при поддержке ВКС РФ вели бои с радикалами «свободной армии» к западу от столицы провинции вблизи военных баз ПВО. Несколько раз боевики отражали атаки союзников армии САР, и, в конце концов, сдали позиции. Об этом сообщало информационное агентство Al Masdar News. Кроме того, был освобожден холм Аль-Саилия западнее района Даръа Аль-Балад, сообщалTwitter-канал (almadinafmsyria). Однако в ходе противостояния исламисты захватили одного из солдат проправительственных сил, сообщал Twitter-канал (Basbous0).

Российская авиация и сирийские ВВС проводили бомбардировки опорных пунктов исламистов на окраинах кварталов Даръа Аль-Балад и Тарик Ас-Сад, а также недалеко от населенного пункта Аль-Мзереб в предместьях столицы провинции.

Провинция Ракка

«Демократические силы» курдов продвинулись в городе Ракка и его окрестностях, отбив у боевиков ИГ склад боеприпасов и рынок Аль-Хол в административном центре провинции, передавал военный источник в Twitter (MersadDaesh). Во второй половине дня курдские подразделения захватили деревню Шувайхан к северу от города Ресафа, находящегося под контролем союзных САА формирований. Весь день, согласно данным Twitter-канала (HaqKalaat), продолжались работы по разминированию населенного пункта Айд Аль-Кубра.

Проправительственные войска тем временем, намереваясь далее продвигаться по направлению к провинции Дейр эз-Зор, перебросили дополнительные части в Ракку.

К востоку от Ракки в деревне Маадан курды арестовали 10 человек, обвиняемых в формировании «спящих ячеек» ИГ, передавал информационный портал Al Manar News.

Провинция Хама

Войска союзников Сирийской арабской армии (САА), ведущие бои с террористами ИГИЛ в восточной части провинции Хама, обезвредили в деревне Аль-Хассо заминированный автомобиль, который боевики ИГ захватили еще в Ираке.

По данным военного источника в сети Twitter (almadinafmsyria), боевики вооруженной оппозиции активизировали военные действия на севере региона, вновь нарушив режим перемирия, установленный меморандумом 4 мая. Так, ракетным обстрелам со стороны радикалов подверглись электростанция Мхарда и населенный пункт Джуб Аль-Суккар, передавал информационный портал Al Manar News. Под огнем исламистов пострадало гражданское население провинции, а также были разрушены несколько жилых зданий.

Сирийские ВВС в ответ провели бомбардировку укрепрайонов радикалов на окраине населенного пункта Хамадат Умар. Артиллерия проасадовских вооруженных сил открыла огонь по позициям боевиков близ города Аль-Латамина, сообщал Twitter-канал (SyriaPressorg1).

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)