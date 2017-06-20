Сирия: кто накажет американцев за сбитый самолет и беспилотник армии Сирии

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Международная коалиция во главе с американцами заявила во вторник о сбитом на юге страны сирийском беспилотном летальном аппарате (БПЛА). Как отмечает эксперт по Ближнему Востоку Кирилл Семенов, в этом районе действуют сирийские войска и иранские формирования, которые заинтересованы в создании «шиитского коридора». Это даст САА возможность обеспечить соединение с иракскими силами.

О том, что коалиция сбила БПЛА иранского производства модели Shahed-129, принадлежавший ВВС Сирии, рядом с районом Ат-Танф, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabia. Беспилотник нес на себе боезаряд, который не взорвался, передает телеканал. Отметим, что 18 июня силами коалиции также был сбит сирийский военный самолет.

Стоит отметить, что на юге Сирии, на граница с Иорданией и Ираком находится американский спецназ, противодействующий сирийской армии. Американцы находятся на территории страны незаконно, и официальный Дамаск неоднократно обращал внимание на агрессивные действия Соединенных Штатов Америки. Помимо американского спецназа, в районе сирийско-иорданской границы находятся боевики «Новой сирийской армии» (ныне – «Магавир ат-Таура», «Коммандос революции»).

На юге Сирии велико влияние Ирана, власти которого пытается создать коридор между САР и Ираком, чтобы решить ряд задач экономического и геополитического плана. Как сообщил ФАН военный эксперт Борис Рожин, Иран стремится обеспечить создание сухопутного моста между Сирией и Ираком.

«Иран сможет свободно маневрировать силами, которые действуют на территории этих государств», — отметил военный эксперт.

Проблема заключается в том, что иранские подразделения, озабочены собственными интересами и мало имеют отношения к реальной борьбе с террористами ИГ*. Их действия нарушают координацию и снабжение правительственных сил. Плюс ко всему, Иран, как главный противник американцев, навлекает на себя удары коалиции во главе с США. Естественно, будь на месте американского спецназа российские военные, такие инциденты вряд ли бы произошли.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ФАН начальник центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов, Тегеран и Дамаск планировали взятие этой территории на юге Сирии под свой контроль с тем, чтобы проложить коридор в Ирак. Это необходимо для того, чтобы можно было осуществлять переброску, в том числе, иракских шиитских формирований из Ирака в Сирию и в обратном направлении.

«Создание шиитского коридора, видимо, и явилось, в том числе, одной из причин этого конфликта, который там продолжается», — отметил Семенов.

По словам эксперта, эту территорию контролирует исключительно «умеренная оппозиция». Американцы рассчитывали использовать эти подразделения в операциях против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) при наступлении на Абу Кемаль, поэтому там был развернут американский спецназ.

«Так как эти подразделения подготовлены, обучены, в том числе, американцами для борьбы с «Исламским государством»*, то Соединённые Штаты считают себя вправе обеспечивать их безопасность от атак со стороны армии Сирии и проиранских формирований. С этим, собственно, и связаны все удары по колоннам шиитских формирований, которые пытались пробиться к Ат-Танфу, выйти к иракской границе», — отмечает эксперт.

Уничтожение беспилотника сирийских ВВС также является логическим шагом в этой стратегии США. Как и в случае со сбитым военным самолетом, здесь не исключено, что американцы вновь прибегнут в свое оправдание к демагогическим рассуждениям о «защите союзников».

«Фактически эти силы признаются Вашингтоном в качестве одного из субъектов международной коалиции, которая действует против «Исламского государства». И поэтому США, как изначально заявляли, будут продолжать защищать своих, скажем так, партнеров по этой коалиции», — отметил Кирилл Семенов.

* Организация запрещена на территории РФ.