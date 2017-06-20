Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Мыльников скончался в возрасте 58 лет

В Избранное

Скопировать

Москва, 20 июня. В возрасте 58 лет скончался олимпийский чемпион по хоккею и знаменитый вратарь Сергей Мыльников. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Трактор», за который выступал Мыльников.

Клуб уже выразил свои соболезнования семье и близким покойного хоккеиста.

Напомним, что Мыльников выиграл Олимпийские игры 1988 года в составе сборной СССР. Кроме того, он неоднократно побеждал на чемпионатах мира.

Также Мыльников стал первым советским вратарем, выступившим в составе Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Там Мыльников играл в клубе «Квебек Нордикс».