МИД Франции: Париж не стремится к политической изоляции Москвы
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Париж, 20 июня. Французская сторона не стремится к политической изоляции России. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, который провел переговоры с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.
«Мы не стремимся к изоляции России от Европы, ни к ослаблению экономическому и финансовому России. Мы собираемся работать конкретно, прагматично», — подчеркнул дипломат.
Напомним, ранее стало известно о том, что Москва готова к налаживанию межгосударственного сотрудничества с Парижем.
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