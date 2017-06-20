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Политика
МИД Франции: Париж не стремится к политической изоляции Москвы
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МИД Франции: Париж не стремится к политической изоляции Москвы

21:46  20 Июня 2017
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МИД Франции: Париж не стремится к политической изоляции Москвы

Париж, 20 июня. Французская сторона не стремится к политической изоляции России. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, который провел переговоры с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.

«Мы не стремимся к изоляции России от Европы, ни к ослаблению экономическому и финансовому России. Мы собираемся работать конкретно, прагматично», — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что Москва готова к налаживанию межгосударственного сотрудничества с Парижем.

#россия #франция #ларов
Алексей Громов
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