Вашингтон в бешенстве: Хирург польщен санкциями США против российского байк-центра

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Москва, 20 июня. Байкер Александр Залдостанов, известный как Хирург, прокомментировал попадание в черный список США российского байк-центра «Ночных волков» и организации «Волк».

Хирург подчеркнул, что холдинг охранных структур «Волк», который Минфин США посчитал принадлежащим байкеру, никак с ним не связан. «Вскоре даже животное — волк — тоже включат в санкции. [Если] уже не просто холдинг «Волк», который никакого отношения ко мне не имеет, включили в санкции, так же будут включать все, что связано с волком. И, возможно, самого волка в лесу обложат санкциями», — цитирует его Телеканал 360​.

Лидер «Ночных волков» добавил, что санкции Вашингтона против байк-центра свидетельствуют о том, что Вашингтон приводит в бешенство деятельность организации. Кроме того, повышенное внимание США к российским байкерам можно расценивать как признание их заслуг.