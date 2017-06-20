Назван топ-10 регионов по реализации майских указов Путина в социальной сфере

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Москва, 20 июня. Компания «Медиалогия» подготовила топ-10 российских регионов по реализации майских указов президента России Владимира Путина в социальной сфере. Возглавляют рейтинг Приморский край, Тверская область и ХМАО.

На четвертом и пятом местах располагаются Курская и Ульяновская области. Также в десятку лидеров по реализации майских указов вошли Тульская, Рязанская, Московская области, Дагестан и республика Саха.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», Московская область расположилась на восьмой строчке рейтинга и набрала в медиаиндексе 594,1 балла.