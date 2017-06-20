Путин сводил президента Бразилии в Большой театр

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Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Мишел Темер посетили гала-концерт лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов, который прошел в Большом театре.

Российский лидер прибыл в театр к третьему отделению и встретился с бразильским президентом в Белом фойе театра. После этого президенты прошли в центральную ложу, где их ожидал российский хореограф Юрий Григорович.

Президент Бразилии находится в России с официальным визитом.

Отметим, что XIII Международный конкурс стал объектом беспрецедентного внимания, сумев привлечь большое количество как российских, так и зарубежных участников. В нем приняли участие 170 артистов балета из 27 стран мира.