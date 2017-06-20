Самолет, тушивший лесные пожары, разбился в Португалии

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Москва, 20 июня. В Португалии потерпел крушение самолет, принимавший участие в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает информационное агентство Lusa.

К настоящему моменту данные о жертвах в результате крушения воздушного судна отсутствуют. Инцидент произошел в районе населенного пункта Педроган-Гранди, где в результате пожара погибли 64 местных жителя, еще 157 пострадали.

Поиск обломков самолета затруднен из-за сильного задымления, вызванного продолжающимися лесными пожарами. К месту падения направляется спасательный вертолет, а также две машины скорой помощи. Официальной информации о причинах крушения самолета пока нет.