Путин внес в Госдуму конвенцию СЕ по безопасности на спортивных мероприятиях

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Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы по безопасности на спортивных мероприятиях, включая футбольные матчи.

Документ, предусматривающий единый подход к безопасности и обслуживанию во время спортивных мероприятий, был подписан от имени России в Сен-Дени 3 июля прошлого года. Главной задачей этой конвенции является содействие безопасности на футбольных матчах и прочих мероприятиях, а также улучшение глобального полицейского сотрудничества.

Конвенция призвана вовлечь правоохранителей и чиновников в сотрудничество с футбольными клубами и фанатами для подготовки игр и противостояния хулиганству. Кроме того, в ней расписаны наказания за хулиганство и акты насилия во время спортивных мероприятий.