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Политика
Генсек ООН обеспокоен событиями в Сирии
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Генсек ООН обеспокоен событиями в Сирии

21:08  20 Июня 2017
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Генсек ООН обеспокоен событиями в Сирии

Нью-Йорк, 20 июня. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш обеспокоен последними событиями на территории Сирийской Арабской Республики.

«Такие инциденты могут быть крайне опасны в конфликтной ситуации. Я обеспокоен и надеюсь, что это не приведет к эскалации конфликта, который и так развивается крайне драматично», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что международная коалиция сбила беспилотник Военно-воздушных сил Сирии, который якобы представлял угрозу.

#сирия #оон
Алексей Громов
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