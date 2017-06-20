Генсек ООН обеспокоен событиями в Сирии

Нью-Йорк, 20 июня. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш обеспокоен последними событиями на территории Сирийской Арабской Республики.

«Такие инциденты могут быть крайне опасны в конфликтной ситуации. Я обеспокоен и надеюсь, что это не приведет к эскалации конфликта, который и так развивается крайне драматично», — подчеркнул он.