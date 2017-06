Клинч в сирийском небе: США загоняют себя в ловушку агрессией на Ближнем Востоке

В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи A Flexing contest in Syria may trap the U.S. in an endless conflict («Соперничество в демонстрации силы в Сирии может впутать США в бесконечный конфликт»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом VICE News.

В понедельник министерство обороны России не стеснялось в выражениях, показывая свою готовность атаковать военные самолеты США в Сирии. Менее чем через 24 часа после того, как США сбили самолет сирийских ВВС, Россия пригрозила, что будет атаковать любые американские самолеты, летящие на запад от реки Евфрат, и объявила, что останавливает сотрудничество с США по урегулированию конфликта.

Резкая реакция Москвы подвела итог полным хаоса выходным, где беспрецедентное уничтожение сирийского военного самолета — Пентагон заявил, что истребитель сбрасывал бомбы рядом с союзниками США — осложнилось еще и Ираном, который в минувшие выходные осуществил первые ракетные удары по позициям «Исламского государства»* (ИГИЛ*, ИГ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в Сирии.

Аналитики, с которыми удалось побеседовать журналистам из VICE News, предупредили, что уничтожение самолета и ракетные удары знаменуют собой новый этап в шестилетней войне, где соперничество США, Ирана и России будет только увеличиваться, когда ИГИЛ будет терять позиции.

«Похоже, что ведется гонка за Ракку и Дейр эз-Зор со стороны противоборствующих субъектов в конфликте, — говорит директор программы Ближнего Востока и Северной Африки в аналитическом центре Chatham House Лина Хатиб. — Все используют освобождение восточного региона страны от ИГИЛ как повод поиграть мускулами друг перед другом».

В понедельник бывший советник по национальной безопасности вице-президента Джо Байдена, Колин Каль, в своем Twitter предупредил, что последние события погружают США в потенциально катастрофическую трясину в Сирии.

Хатиб подтвердила слова Каля, добавив, что конкуренция между Ираном и США может спровоцировать насилие на религиозной почве, которое может перекинуться за пределы Сирии, делая и без того туманные перспективы политического урегулирования конфликта еще более призрачными.

«Американо-иранское противостояние, скорее всего, станет новым этапом в конфликте, а не началом конца», — сказала она.

Повышая риск непреднамеренных столкновений

«Ракетные удары Ирана в Сирии разозлят военачальников и лидеров США и стран Персидского залива, — заявил Билл Роджио, редактор военного журнала Long War Journal. — Я подозреваю, что Иран не прекратит демонстрацию силы и будет осуществлять ракетные удары в будущем».

Однако добавил он, угрозы России прекратить взаимодействие с США — это более критическая проблема, которая подвергает «опасности каждого пилота, работающего в Сирии».

«Это означает, что у США и России больше нет линий коммуникации, которые бы не допускали случайного нападения самолетов друг друга», — подчеркнул Роджио.

Сбитый в воскресенье сирийский самолет привлек внимание к росту напряженности в результате партнерства США с курдскими отрядами Сирийских демократических сил (SDF), спорной боевой группой, которую Вашингтон считает ключевым партнером на местах в борьбе с ИГИЛ. Поддержка США этой группы, в которой состоит большое количество курдских бойцов, привела к напряженности в отношениях с союзником по НАТО Турцией, которая считает сирийские курдские силы террористами. Сирийские военные тоже воевали с SDF, хотя иногда они действовали с определенной долей сотрудничества на поле боя, когда противостояли группировкам джихадистов.

Центральное командование США заявило, что американский F/A-18 сбил истребитель сирийской армии в районе города Ат-Табка «в ходе коллективной самообороны партнеров коалиции» после того, как правительственные силы атаковали SDF в городе Джадин.

Роджио заявил, что точные обстоятельства, приведшие к катастрофе, до сих пор не ясны, но сильный ответ позволяет предположить, что спецназ США находился вместе с бойцами SDF, когда был сбит сирийский военный самолет. По его мнению, такое развитие событий говорит о мрачном будущем усилий США в Сирии.

«В то время как территории «Исламского государства» в Сирии сокращаются, США все чаще оказываются в непосредственном взаимодействии с Сирией и ее союзниками, — сказал он. — США должны решить, хотят ли они продолжать активно поддерживать своих марионеток в сирийской гражданской войне или нет. Если да, то они окажутся в прямом конфликте с Россией, Ираном, Сирией и враждебно настроенными шиитскими боевиками».

Что вообще Иран делает в Сирии?

Готовность Ирана к эскалации своего военного участия ярко проявилась в воскресенье, когда иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) произвел ракетные удары по ИГИЛ в Дейр эз-Зоре, городе на востоке Сирии, куда активно бегут боевики ИГИЛ, пока Ракка подвергается авиаударам возглавляемой США коалиции.

На своем официальном сайте КСИР заявил, что осуществляет удары в ответ на два теракта ИГ в Тегеране в этом месяце, и что в результате ударов, направленных на командный центр и объект по производству бомб, закладываемых в автомобили, было уничтожено множество террористов вместе с оружием.

Роджио заявил, что, хотя Иран активно участвует в конфликте на стороне Башара Асада, ракетные удары стали существенной эскалацией. Хатиб также заявила, что ракетные удары были предназначены для проецирования силы, в то время как США и Иран конкурируют в восточной Сирии в преддверии полного разгрома ИГИЛ в регионе.

Она также предположила, что с ужесточением конкуренции за контроль над регионом, велика возможность нанесения ударов по иранским объектам в восточной части Сирии американскими силами.

* Организация запрещена на территории РФ.