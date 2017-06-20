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Политика
Порошенко узнал, что США продолжат политику санкций против России
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Порошенко узнал, что США продолжат политику санкций против России

20:47  20 Июня 2017  /обновлено: 21:18  20 Июня 2017
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Порошенко узнал, что США продолжат политику санкций против России

Вашингтон, 20 июня. Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом «получил четкое подтверждение» о сохранения санкций против России.

«Действие санкций Соединенных Штатов Америки против России будет продолжаться», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Напомним, сегодня в Вашингтоне состоялась короткая встреча Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры государств обсудили военное сотрудничество, сферу энергетики и конфликт в Донбассе.

При этом ранее Министерство финансов США расширило санкции в отношении физических лиц и организаций из-за ситуации на Украине.

#сша #поршенко
Алексей Громов
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