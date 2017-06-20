ДНР и ЛНР сегодня: Трамп не хочет говорить с Порошенко о Донбассе, ЕСПЧ регистрирует жалобы дончан

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Новороссия, 20 июня. Трамп ушел от разговора о Донбассе с Порошенко. Более тысячи жалоб на военные преступления Киева зарегистрировано в ЕСПЧ. В Минобрнауки ДНР оценили образовательные инициативы украинских властей. Последние новости ДНР и ЛНР — в материале Федерального агентства новостей.

Порошенко нечего сказать Трампу по Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко уже успел поведать миру поразительную историю о «фантастической поддержке», которую ему оказали во время его визита в США. Тогда, впрочем, речь шла лишь о встрече Порошенко с американской украинской диаспорой. То-то, наверное, обрадовался украинский национальный лидер, когда дальше по ходу его визита в Вашингтон его принял сам президент США Дональд Трамп.

Как Трамп оценил встречу с Порошенко и о чем они говорили? Согласно коммюнике пресс-службы Белого дома, Трамп и Порошенко обсудили Донбасс. При этом в пресс-релизе не было использовано ни одного оборота, столь милого сердцу украинских властей. Так, скажем, не было традиционного упоминания «российской агрессии», якобы угрожающей Украине. А ведь Порошенко так привык к этому словосочетанию за время правления Барака Обамы!

После переговоров Трамп и Порошенко выступили перед прессой. Президент США, по всей видимости, решил отделаться формальностями. Конкретно ничего по поводу ситуации в Донбассе Трамп не сказал. Он лишь назвал встречу «большой честью» и «большим прогрессом», а потом добавил, что его страна глубоко вовлечена в украинские события.

Видимо, не зная, как интерпретировать подобную многозначительность американского президента, Порошенко также был краток. Очень тихо — это отметили даже представители американских СММ из президентского пула — он сказал что-то об «историческом дне», а затем пообещал представить миру свою программу реинтеграции Донбасса, когда та будет готова.

«У нас будет общественное обсуждение, все точки зрения должны быть учтены», — отметил он.

Что ж, поживем увидим, но пока, как кажется, визит Порошенко в Вашингтон прошел не особо результативно.

ЕСПЧ регистрирует жалобы дончан

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) между тем не перестают регистрировать жалобы мирных жителей Донбасса, пострадавших из-за действий украинских силовиков. По словам члена Общественной комиссии по фиксации военных преступлений Киева Сергея Ефремова, в ЕСПЧ уже зарегистрировано 1436 иска против украинских военнослужащих.

«На сегодняшний день нашими специалистами подготовлены и направлены в Европейский суд по правам человека жалобы от 1436 жителей Донецкой народной неспублики, пострадавших в результате преступных действий украинских властей», — сказал он.

Общественная комиссия по фиксации военных преступлений украинской власти в Донбассе официально начала работу осенью 2015 года. В нее входят специалисты в самых различных сферах: прежде всего, юристы и криминалисты. Также в ДНР работает спецкомиссия по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти, созданная по распоряжению главы республики Александра Захарченко.

Пропаганда ненависти

Образовательные инициативы украинских властей в рамках «деоккупации» Донбасса направлены на пропаганду идей русофобии и ненависти, считают в министерстве образования и науки ДНР.

«В своем недавнем выступлении советник украинского министра информационной политики Дмитрий Ткаченко заявил, что «детей Донбасса учат по новым программам, и в рамках деоккупации этих детей нужно будет вернуть в украинское общество». В связи с этим возникает вопрос: что киевские чиновники подразумевают под сменой образа мышления наших детей? Судя по всему, речь идет о впитывании идей русофобии и слепой ненависти», — сообщается в пресс-релизе ведомства.

В Минобрнауки ДНР считают такие высказывания киевских политиков и чиновничества — верхом цинизма. Все же главная цель образования — не пропаганда, а предоставление необходимого багажа знаний.