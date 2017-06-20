Церемонией «Нева Аарати» отметят День йоги и 70 лет дружбы с Индией в Петербурге

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Международный день йоги – праздник, введенный три года Генеральной Ассамблеей ООН, отмечается 21 июня, в день летнего солнцестояния. Как встретят его петербургские северные йогины, узнал корреспондент Федерального агентства новостей.

Масштабный праздник йоги в Петербурге развернется в выходной день, 25 июня, у стен Петропавловской крепости возле Меншикова бастиона. Генеральное консульство Индии отметит этим десятичасовым фестивалем под открытым небом 70 лет дипломатических отношений между Россией и Индией и 50 лет побратимства Санкт-Петербурга и Мумбая.

Лучшие преподаватели известных йога-центров города проведут в огромных шатрах мастер-классы по основным направлениям йоги, древнего индийского искусства, трансформировавшегося в различные стили. В день йоги у Петропавловки можно будет заняться классической хатха-йогой, аштанга и кундалини-йогой, попробовать акробатический парный вариант йоги, йогу в гамаках и привести на тренировки детей. На большой сцене свои уроки проведут индийские учителя. Музыкальную грань великой индийской культуры представят музыкант Максим Анухин (Гудимир), российская группа Imram, известная своими вариациями классических мантр, гонг-оркестр Натальи Фроловой. Вечером зрители смогут поучаствовать в уникальном действе, которое обычно можно наблюдать лишь в Индии: брамин из священного города Варанаси под бой карильонов Петропавловской крепости проведет церемонию благодарения небес у берегов реки – «Нева Аарати».

В Международный день йоги, 21 июня, в киноцентре «Великан-парк» впервые в России покажут полнометражный документальный фильм оскароносного режиссера Паоло ди Флори «Осознание: Жизнь Йогананды», посвященный легендарному йогину, распространившему знание йоги на Запад.