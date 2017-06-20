Сирия сегодня: сбитый дрон в Ат-Танфе, агрессия коалиции, Россия накажет США

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Сирия сегодня, 20 июня. Коалиция сбила в Ат-Танфе сирийский беспилотник, МИД РФ заявляет о незаконности американского военного усиления на юге Сирии, Кремль отказался комментировать возможность прямого столкновения РФ и США.

Новый удар США по Ат-Танфу — сбит сирийский беспилотник

Сирийский беспилотник был сбит силами возглавляемой США международной коалиции в районе населенного пункта Ат-Танф у границы Сирии с Ираком и Иорданией. Отметим, коалиция во главе с США уже трижды наносила в этом районе удары по союзникам президента Сирии Башара Асада, что было расценено официальным Дамаском как прямая агрессия.

На этот раз, согласно заявлению коалиции, удар по беспилотнику ВВС Сирии был нанесен под предлогом, что дрон якобы нес на себе боевой заряд. По утверждению командования коалиции, беспилотник «представлял опасность» и «демонстрировал враждебные намерения»

Удар по беспилотному летательному аппарату был нанесен американским истребителем F-15E в районе населенного пункта Ат-Танф, сообщает Reuters со ссылкой на заявление международной коалиции.

По данным CNN, атаке подвергся беспилотный летательный аппарат Shahed 129 производства Ирана. Этот дрон, который был создан в 2012 году, может нести бомбы и ракеты и способен продержаться в воздухе до 24 часов. При этом беспилотник был сбит за пределами 55-километровой зоны безопасности, которую «очертили» для себя силы коалиции, запретив сирийским войскам и их союзникам вторгаться в этот район

По данным телеканала Sky News Arabia, сбитый беспилотник якобы нес на себе боевой заряд, который не взорвался.

Ранее Минобороны России заявило, что приостанавливает сотрудничество с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в сирийском небе в ответ на то, что самолет коалиции сбил Су-22 сирийских ВВС в районе города Ракки. Как сообщили в командовании сирийских правительственных сил, истребитель ВВС Сирии участвовал в боевых действиях против запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*). Пилот успел катапультироваться и был спасен.

После этого инцидента Минобороны РФ заявило, что отныне беспилотники и самолеты коалиции, которые действуют в сирийском небе западнее Евфрата и попадают в зону ответственности ВКС РФ, будут сопровождаться силами ПВО России, дислоцированными в Сирии по просьбе официального Дамаска.

Москва заявила о незаконности военного усиления США на юге Сирии

Россия считает незаконным увеличение военного присутствия США на юге Сирии, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что коалиция во главе с США действует в Сирии незаконно, поскольку для подобного вмешательства нужен соответствующий мандат Совбеза ООН.

«Это абсолютно незаконно, — охарактеризовал действия США Богданов. — Нет ни соответствующего решения со стороны Совета безопасности ООН, ни просьбы законных властей Сирийской арабской республики».

Кремль обеспокоен действия коалиции во главе с США в Сирии

Москва обеспокоена действиями в Сирии возглавляемой США коалиции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация, связанная с действиями коалиции, безусловно, вызывает весьма серьезную озабоченность», — отметил представитель Кремля.

При этом Дмитрий Песков отказался комментировать появившиеся в СМИ предупреждения о возможности открытого столкновения РФ и США в Сирии.

Заявления представителя Кремля прозвучали как реакция на инцидент со сбитым истребителем ВВС Сирии, по которому был нанесен удар силами коалиции. Официальный Дамаск потребовал от Совбеза ООН осудить действия коалиции и США.

Минобороны России назвало уничтожение Су-22 ВВС Сирии циничным нарушением суверенитета Сирийской арабской республики и приняло ответные меры. В ответ в Вашингтоне заявили, что сохраняют за собой право на самооборону, но позже коалиция приняла решение передислоцировать свои самолеты подальше от российских ПВО.

Коалицию во главе с США не раз обвиняли в ударах по мирным жителям и гражданским объектам Сирии. Так, 3 июня в Ракке в результате удара сил коалиции погибли более 40 мирных жителей, а на следующий день ВВС США расстреляли более 30 сирийских беженцев.

Также сообщается, что ВВС коалиции нанесли удары по населенному пункту на юго-востоке провинции Эль-Хасака, в результате чего погибли 12 гражданских лиц.

* Организация запрещена на территории РФ.