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Происшествия
Тело подростка выбросило на берег в Дагестане, еще двоих сейчас ищут
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Тело подростка выбросило на берег в Дагестане, еще двоих сейчас ищут

20:38  20 Июня 2017
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Тело подростка выбросило на берег в Дагестане, еще двоих сейчас ищут

Дербент, 20 июня. В дагестанском городе Дербент выбросило на берег тело 17-летнего подростка. По данному факту сейчас проходит доследственная проверка.

По данным следствия, сообщение о гибели подростка поступило в полицию Дербента сегодня около двух часов дня. Предварительно установлено, что во время купания трех несовершеннолетних унесло в Каспийское море. Один из них утонул, судьба еще двух подростков сейчас устанавливается.

Как сообщил источник ФАН, юные жители Дербента пошли на недавно открывшуюся набережную. Они заплыли слишком далеко и не смогли вернуться. Личность погибшего подростка установлена — это 17-летний Алисер Р.

Алексей Громов
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