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Политика
США о сбитом в Сирии беспилотнике: Ситуация развивалась слишком быстро
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США о сбитом в Сирии беспилотнике: Ситуация развивалась слишком быстро

20:22  20 Июня 2017  /обновлено: 20:34  20 Июня 2017
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Пентагон объяснил, почему не связался с Россией во время атаки на беспилотник в Сирии

Вашингтон, 20 июня. США не воспользовались каналом связи с Россией по снижению уровня конфликтов в Сирии, когда сбивали сирийский беспилотник. Как сообщили в министерстве обороны США, ситуация тогда развивалась слишком быстро.

Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис сообщил, что при уничтожении беспилотника иранского производства модели Shahed-129 США не использовали канал связи с РФ.

«Данная ситуация развивалась слишком быстро», —  подчеркнул он.

Напомним, ранее в Пентагоне подтвердили, что истребитель ВВС США сбил беспилотник проправительственных сил в Сирии. С точки зрения Минобороны США, он  приближался к отрядам коалиции и представлял для них угрозу. 

Алексей Громов
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