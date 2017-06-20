Представительство ЕС в России: Изменения в шенгенской визе могут вступить в силу в 2018 году

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Санкт-Петербург, 20 июня. Страны-члены ЕС должны применять новые правила не позднее чем через 15 месяцев после утверждения дополнительных технических спецификаций. Об этом рассказала Федеральному агентству новостей пресс-секретарь представительства Европейского Союза в Российской Федерации Луца Кадар.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза сообщили о модернизации дизайна шенгенской визы с целью усовершенствовать ее защиту от подделки.

По словам Луци Кадар, принятый сегодня Советом Европейского Союза регламент вносит изменения в действующий регламент, касающийся единого формата краткосрочной визы.

«Принятый регламент устанавливает новый единый дизайн визовой наклейки с целью усовершенствовать элементы защиты для борьбы с подделками, поскольку применяемая в настоящее время визовая наклейка находится в обращении уже 20 лет и была скомпрометирована серьезными инцидентами с подделками и мошенничеством», — прокомментировала для ФАН пресс-секретарь представительства Евросоюза в РФ Луца Кадар.

Она также отметила, что регламент может быть подписан Советом ЕС и Европейским Парламентом в начале июля и вступит в силу на 20-й день после его публикации в Официальном журнале ЕС.

«Страны-члены должны применять новые правила не позднее чем через 15 месяцев после утверждения дополнительных технических спецификаций», — добавила Кадар.

Как ранее сообщал ФАН, ежегодно в мире от рук мошенников, занимающихся подделкой шенгенских виз, страдают тысячи людей, в том числе и россияне.

В установленных Евросоюзом правилах прописано, что любой человек, желающий выехать в зону Шенгена, вправе обратиться в дипломатическое представительство страны, которую он/она намерен/а посетить. Заявитель должен заполнить анкеты, подать необходимые документы и заплатить сбор в размере не более 35 евро (по курсу установленному ЦБ своей станы). Сбор может увеличиться до 70 евро в том случае, если заявление подается за три дня и менее, до необходимого решения о выдачи визы.

Обращение в сторонние конторы, которые обещают сделать визу за сутки с доплатой от 150 до 500 евро, человек рискует получить поддельную визу и быть внесенным на границе с «еврозоной» в «черный список» на срок от 5 до 10 лет.