МИД РФ: Москва приступила к разработке ответных мер на санкции США

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Москва, 20 июня. Российская сторона сожалеет о действиях Соединенных Штатов Америки, которые расширили список антироссийских санкций. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

«И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер», — цитирует слова российского дипломата РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство финансов США внесло в санкционные списки 38 физических лиц и компаний.