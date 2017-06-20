Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
МИД РФ: Москва приступила к разработке ответных мер на санкции США
Triangle Created with Sketch.

МИД РФ: Москва приступила к разработке ответных мер на санкции США

20:20  20 Июня 2017
4409

МИД РФ: Москва приступила к разработке ответных мер на санкции США

Москва, 20 июня. Российская сторона сожалеет о действиях Соединенных Штатов Америки, которые расширили список антироссийских санкций. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

«И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер», — цитирует слова российского дипломата РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство финансов США внесло в санкционные списки 38 физических лиц и компаний.

#санкции #россия #сша
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть