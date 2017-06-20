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Политика
Действия ВКС РФ в Сирии не вызывают опасений у США — Пентагон
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Действия ВКС РФ в Сирии не вызывают опасений у США — Пентагон

20:00  20 Июня 2017  /обновлено: 20:44  20 Июня 2017
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Действия России в Сирии не вызывают опасений у США — Пентагон

Вашингтон, 20 июня. Действия России в Сирии не вызывают опасений со стороны американских военнослужащих. Об этом сегодня сообщили в министерстве обороны США.

«Мы не наблюдаем со стороны российских военных никаких действий, которые вызывали бы у нас опасения», — заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Дэвис подчеркнул, что США продолжают действовать в Сирии, предпринимая соответствующие меры предосторожности. 

Ранее в военном ведомстве США сообщили, что не воспользовались каналом связи с Россией по снижению уровня конфликтов в Сирии, когда сбивали сирийский беспилотник.

Алексей Громов
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