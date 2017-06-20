«Свечу памяти» зажгут в городах России в честь героев Великой Отечественной войны

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Начала Великой Отечественной войны — день, который будут помнить еще многие поколения. В этом году наша страна встретит 22 июня Всероссийской акцией «Свеча памяти».

Великая Отечественная война началась для нашего народа в четыре часа утра 22 июня. Меньше чем через два дня в это время волонтеры общероссийского движения собираются выложить горящими свечами надпись «1941 ПОМНИМ» у Монумента героическим защитникам Ленинграда на Площади Победы. Чтобы представить атмосферу мирной довоенной жизни советского народа, участники акции устроят советскую «Киноночь» и оденутся в стиле 40-х годов. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали в штабе петербургского отделения «Волонтеров Победы».

С 23 часов в Доме молодежи Санкт-Петербурга на Новоизмайловском проспекте можно будет посмотреть знаменитые военные фильмы «Офицеры» и «А зори здесь тихие». После этого волонтеры отправятся к Площади Победы, где в четыре часа утра начнется акция «Свеча памяти». Подобные мероприятия пройдут в ночь на 22 июня по всей России.

Добавим, что накануне Дня памяти и скорби «Волонтеры Победы» провели в Ленинградской области большую уборку аллей славы, памятных мест и воинских захоронений. В Гатчинском районе они очистили от земли ДОТ, в котором держали оборону советские солдаты. Рядом с ним во время немецкой оккупации сотнями погибали военнопленные, пригнанные фашистами на строительство дороги Антропшино-Федоровское.

В Лужском районе волонтеры навели порядок на мемориале в деревне Бетково, из всего мужского населения которой с войны вернулась лишь половина.

В Тихвинском районе тоже начали уборку на военных мемориалах и установили новые плиты с именами воинов, погибших в ожесточенных боях в районе деревни Харчевня. В каждом районе Ленинградской области десятки памятных мест, связанных с обороной нашей земли. По всей стране их — тысячи. Россия почтит погибших за ее свободу героев в этот четверг, 22 июня.