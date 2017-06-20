Назад в Крым: продление санкций Евросоюза встретили на полуострове со смехом

В Избранное

Скопировать

Еще как минимум год Крымскому полуострову придется жить под санкциями Евросоюза. В самом Крыме и Севастополе, впрочем, не особо переживают по этому поводу. Согласно распространенному на полуострове анекдоту, высокопоставленные чиновники в РК и администрации сейчас даже поздравляют друг друга с тем, что их включили в европейские санкционные списки. Мол, если тебя там нет — то ты делаешь что-то не так.

В каждой шутке есть доля истины. То, что санкции ЕС будут продлены, никогда не вызывало в Крыму никакого сомнения, отмечает политолог Владимир Джаралла. «Всегда было понятно, что руководство ЕС их продлит. При том, насколько напряжены сейчас отношения между Москвой и Брюсселем, это и не могло быть иначе. Возможно, во всем этом процессе и возник какой-то момент неопределенности во время выборов во Франции, но и он мало кого ввел в заблуждение», — пояснил он.

«В практическом плане санкции с самого момента их введения в 2014 году не оказывали серьезного влияния на экономику Крыма. Не окажут они какого-то влияния и в следующем году. Крым сейчас существует и реорганизуется за счет внутренних инвестиций. Организационные вопросы распределения этих инвестиций куда как более важны для Крыма, чем западные санкции», — заявил крымский эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Впрочем, во всей этой истории есть один нюанс — и он достаточно любопытен. «На самом деле, в последний год западные инвестиции начинают нащупывать дорогу обратно в Крым. Оно и неудивительно. Мировой и европейский рынки сейчас сужаются. Бизнес — как и положено бизнесу — рассматривает возможности работы на новых территориях», — поясняет политолог.

Разумеется, европейский бизнес еще не готов к открытому мятежу против европейского политического класса. Пока эти международные инвесторы предпочитают действовать обходными путями: или через своих партнеров в странах, не присоединившихся к антироссийским санкциям, или через посредство создания в РФ дочерних компаний различного уровня.

«Следовательно, даже перспективы европейских инвестиций с санкциями ЕС никуда окончательно не исчезли. Уровень технологий, управленческой и деловой культуры, который обычно сопровождает западные инвестиции, конечно, будут только приветствовать в Крыму. Пока европейский капитал сдерживает необходимость соблюдения определенного уровня конфиденциальности. Впрочем, крымский рынок продолжает развиваться по всем основным волнующим бизнесменов направлениям. Это гораздо важнее чем уже ставший пыльным вопрос европейских санкций», — суммирует свою точку зрения Владимир Джаралла.