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Россия
Минобороны РФ рассказало об опасном маневре RC-135 вблизи Су-27 над Балтикой
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Минобороны РФ рассказало об опасном маневре RC-135 вблизи Су-27 над Балтикой

20:11  20 Июня 2017  /обновлено: 20:24  20 Июня 2017
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Минобороны РФ рассказало об опасном маневре RC-135 вблизи Су-27 над Балтикой

Москва, 20 июня. Российский истребитель Су-27 совершили перехват американского самолета-разведчика RC-135 над Балтийским морем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что ходе перехвата экипаж американского RC-135 выполнил провокационный маневр в сторону российского Су-27. Российский пилот отреагировал на маневр и продолжил сопровождение самолета-разведчика до изменения им направления полета от границы РФ.

В  ведомстве подчеркнули, что все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

#минобороны рф #су-27
Алексей Громов
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