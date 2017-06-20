Путин: Формирование общественных советов при министерствах не должно быть формальным

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Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что формирование общественных советов при министерствах и ведомствах не должно быть формальным. Об этом глава государства заявил на встрече с членами Общественной палаты РФ.

Путин подчеркнул, что работа по формированию общественных советов при министерствах должна быть содержательной и продуктивной.

«Есть еще одна такая вроде бы утилитарная задача, но все-таки она, на мой взгляд, важная - это формирование общественных советов при министерствах и ведомствах. И мне бы очень не хотелось, чтобы эта работа, так, как это иногда бывает - чего греха таить - превращалась в чисто формальное движение броуновское, никому не нужное», — заявил Путин.

Кроме того, Путин предостерег членов Общественной палаты от работы с министерствами на Западе. По мнению главы государства, у них другие задачи в отношении нашей страны.