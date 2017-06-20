Сирийский синдром: зачем Запад раздувает миф о необъявленной войне между США и Россией в Сирии

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В Сирии продолжается борьба с международным терроризмом, но США и их союзники предпочитают под этим благовидным предлогом преследовать свои цели. Более того, пропагандисты Запада уже объявили происходящее в Сирии «войной» между Россией и США.

Напомним, что 18 июня силами коалиции был сбит сирийский военный самолет, во вторник, 20 июня, СМИ сообщают о сбитом теми же господами беспилотника сирийской армии. Западные же СМИ трубят тем временем о противостоянии Москвы и Вашингтона.

Так, Русская служба BBC в своем обзоре британской прессы пишет о «необъявленной войне США и России в Сирии». Как отмечает в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, сама формулировка о войне между Россией и США является некорректной и недружественной.

«Данная формулировка несет в себе и некий провокативный смысл, желание усилить, спровоцировать конфликтные проявления в отношениях между Россией и Соединенными Штатами», — сообщил политолог.

Как отмечает эксперт, никакой войны между Россией и США в Сирии нет и быть не может. Тем не менее, между Россией и Соединенными Штатами есть масса противоречий и сложных моментов, и одним из таких противоречий, в том числе, является Сирия

«На данный момент, и по мнению российского президента, и по мнению американского коллеги, они находятся на крайне низкой точке, это очевидно. И также очевидно, что нужно двигаться из этой крайне низкой точки в сторону диалога, и я надеюсь, что этот диалог в ближайшее время все-таки начнется», — отмечает Владимир Шаповалов.

Что касается тех проблем, которые в настоящее время существуют в Сирии, то совершенно ясно, что не Россия является причиной этой сложной ситуации, обращает внимание эксперт. По его словам, российские военные находятся на территории Сирии на законных основаниях, Россия борется с терроризмом, защищая интересы сирийского народа.

Помимо военной составляющей действий России в Сирии, эксперт обратил внимание на гуманитарную составляющую и также на политико-дипломатическую. Именно благодаря усилиям России, в Сирии не только идет борьба с терроризмом, но и налаживается мирное урегулирование конфликта через Астанинский процесс. В этом контексте действия Соединенных Штатов и их союзников нельзя считать конструктивными, отмечает Владимир Шаповалов.

«В последнее время США за отсутствием внятной стратегии и полновесных дипломатических аргументов переходят к прямым агрессивным действиям, что было продемонстрировано в самые последние дни в виде уничтожения сирийского военного самолета и также гибели вчера простых сирийских граждан. Россия не может не реагировать на подобные неконструктивные, агрессивные действия США, поэтому, конечно, реакция России — это предупреждение Вашингтону о недопустимости подобного рода действий», — подытожил политолог.

Напомним, что 18 июня американский истребитель-бомбардировщик сбил Су-22 ВВС Сирии. Инцидент произошел недалеко от Ракки. Минобороны России в связи с этим заявило, что приостанавливает сотрудничество с США в рамках Меморандума о недопущении инцидентов в небе на Сирией, и отметило, что любые воздушные объекты международной коалиции во главе с США, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение средствами ПВО.