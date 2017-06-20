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Политика
Путин предостерег членов Общественной палаты от работы с западными ведомствами
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Путин предостерег членов Общественной палаты от работы с западными ведомствами

19:35  20 Июня 2017  /обновлено: 19:54  20 Июня 2017
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Путин предостерег членов ОП от работы с министерствами на Западе

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин предостерег членов Общественной палаты нового созыва от работы с министерствами на Западе. По мнению главы государства, у них другие задачи в отношении нашей страны.

«Ни в коем случае не обращайтесь во всякие министерства, ведомства. Уверяю вас, там бюрократия еще круче, чем у нас, а государство там еще гораздо более жесткое, чем у нас, структуры административные  — железобетонные. Там никакой расхлябанности нет»,  — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что у официальных структур за границей другие задачи в отношении РФ и всего, что связано с нашей страной. 

Ранее президент заявил, что ОП состоялась как важный институт, основными функциями которого являются общественный контроль и взаимодействие с россиянами.

Алексей Громов
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