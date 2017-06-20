Сирия обвинила коалицию США в гибели 12 мирных жителей при авиаударе

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Москва, 20 июня. В результате авиаудара международной коалиции, возглавляемой США, в Сирии погибла семья из 12 человек. Об этом сообщает сирийское правительственное агентство SANA.

По данным агентства, авиаудар был нанесен по жилым домам поселка Телль-Шаер, неподалеку от границы с Ираком. В результате удара погибли 12 человек, которые принадлежали к одной семье.



По данным ООН, с начала марта из-за авиаударов международной коалиции в городе Ракка погибли порядка 300 человек. Кроме того, в результате продолжающегося штурма города более 160 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.