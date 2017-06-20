Обезопасить себя и соседей: в Думу внесен закон об обязательной дактилоскопии приезжих

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В Госдуму РФ на рассмотрение внесен проект федерального закона об обязательной дактилоскопии всех иностранцев, прибывающих на территорию России. Федеральное агентство новостей обсудило плюсы законопроекта с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимиром Джабаровым.

Инициатором и разработчиком законопроекта выступает министерство внутренних дел РФ. Как рассказал замглавы МВД России Александр Горовой, абсолютно все, в том числе и граждане Евразийского союза, имеющие любые цели во время посещения России, будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии и сделать фотографию при регистрации как по месту жительства, так и по месту пребывания. Горовой выразил надежду на то, что сенаторы поддержат идею МВД.

Министерство выступило с данной инициативой еще в ноябре 2016 года. Тогда Горовой сообщил, что перед тем, как внести документ на рассмотрение российских законотворцев, тонкости процедуры планируется обсудить с профильными ведомствами из СНГ, а также по линии министерства иностранных дел.

Стоит напомнить, что в марте 2016-го Госдума в первом чтении отклонила законопроект, предусматривавший прохождение процедуры дактилоскопии для всех без исключения въезжающих в Россию иностранцев в безвизовом порядке.

Как ранее отмечал собеседник ФАН, член комитета по международным делам Совета Федерации Леонид Тягачев, «россияне, приезжающие в те же Соединенные Штаты, сдают все, кроме мочи». Тягчев отметил, что не видит помех для принятия подобного закона, который пойдет на пользу всем, ведь отпечатки пальцев проверяются во всем цивилизованном мире.

Согласно данным на май 2017 года, озвученным уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, в России находится от 8 до 10 миллионов нелегальных мигрантов. В МВД России подтвердили, что информация не сильно разнится с той, что зафиксирована российскими миграционными и правоохранительными органами.

Александр Горовой сегодня отметил, что только за прошлый год с помощью системы дактилоскопирования было «остановлено» порядка 26 тысяч выходцев из стран Центральной Азии, пытавшихся въехать на территорию России по чужим паспортам. «Никакого отторжения мы здесь не почувствовали, и эту работу будем продолжать», — отметил он.

По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабарова, данный законопроект может благотворно сказаться на российской миграционной ситуации в пользу уменьшения нелегалов.

«Я считаю, что данный законопроект может получить одобрение. Дело в том, что у нас уже есть биометрические паспорта, в которых содержатся отпечатки пальцев, когда мы подаем документы на шенгенскую визу, представительства европейских стран обязывают наших граждан проходить процедуру дактилоскопии. Мы не обижаемся на это, поскольку это мировая практика. Но есть ситуация с потоком нелегальных мигрантов. А знали ли вы, что часть лиц, которых не пустили в Россию, возвращаются домой, меняют паспорта и фамилии, а потом снова пытаются въехать в Россию, — спрашивает Джабаров. — Разумеется, основная масса этих людей идет на такие меры просто потому, что хочет получить работу. Но есть и те, кто вынашивает другие планы».

Кроме того, считает член Совфеда, закон об обязательной дактилоскопии станет еще одним элементом в комплексе мер по противодействию терроризму, что в сложившейся в мире обстановке, поможет россиянам спать чуточку спокойнее.

«Европа и Запад хотят таким образом обезопасить себя от террористической угрозы. Мы поступаем так же. Мы знаем, что в Сирии и на Ближнем Востоке воюют выходцы из Средней и Центральной Азии, и даже из России. Рано или поздно эти люди могут вернуться к себе на родину или прибыть в нашу страну. Чтобы отсечь эту категорию граждан, и нужна фиксация отпечатков пальцев. Приехал на границу с РФ, отпечатал пальцы, если проблем с законом нет — добро пожаловать в Россию. Если же проверка показала, что человек имеет криминальное прошлое, его нужно задержать и депортировать обратно на родину, — говорит Владимир Джабаров. — Нашим соседям не стоит обижаться. Процедура дактилоскопии направлена не только на нашу безопасность, но и убережет соседние страны от угрозы. Скажу точно, что кроме пользы, этот законопроект не принесет ничего».

Данный закон также позволит иностранным туристам чувствовать себя в России на отдыхе более защищенными.